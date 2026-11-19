Руководителю исполкома петербургского отделения «Единой России», бывшему вице-губернатору Псковской области Александру Серавину вручили премию «Гамбургский счет» за кампанию единороссов Санкт-Петербурга. Церемония награждения прошла накануне в Москве.

Лауреатами ежегодной политической премии «Гамбургский счет» в 2026 году стали петербургские отделения партий «Единая Россия» и «Зеленые». Региональные отделения удостоились награды за избирательную кампанию на выборах депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Петербургские единороссы одержали победу в номинации «Лучшая кампания по выборам в региональный парламент партии власти». Награду из рук депутата Государственной думы Владислава Даванкова получил руководитель исполкома петербургского отделения ЕР, депутат ЗакС Александр Серавин.

Бывший вице-губернатор Псковской области во время своего короткого выступления отметил, что кампания в городской парламент оказалась непростой и поблагодарил спикера Заксобрания Александра Бельского.

В результате сентябрьских выборов в Санкт-Петербурге городской парламент обновился примерно на треть. «Единая Россия» получила рекордные 37 мандатов.