Председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин провёл личный приём граждан в общественной приёмной партии «Единая Россия» в Пскове. Жители обратились с вопросами предоставления жилья, ремонта дворов и сельских дорог. О результатах встречи парламентарий рассказал в Max.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Max

Одно из обращений поступило от женщины, которая воспитывает сына с инвалидностью и годовалую дочь. В конце 2024 года суд постановил предоставить семье жильё по договору социального найма, однако предложенная квартира женщину не устроила.

«Выслушал, дал предварительные разъяснения и взял вопрос на личный контроль. Вместе с администрацией города Пскова проработаем альтернативные варианты, чтобы жилищный вопрос семьи был решён с учётом всех обстоятельств», - сообщил Борис Елкин.

Ещё одной темой стал ремонт двора дома №7 на улице Гагарина в Пскове. По словам заявительницы, на территории годами стоит огромная лужа. Сложность заключается в том, что земля принадлежит многоквартирному дому, поэтому город не может включить ее в план ремонта.

«Создать ТОС пока не получается: часть собственников живёт в других городах, а пожилые жильцы не готовы брать на себя инициативу. В соседнем доме, где ТОС уже есть, такие вопросы решаются проще. Пообещал проработать с администрацией идею активистки - передать территорию городу и включить её в муниципальный план ремонта», - подчеркнул парламентарий.

Обратиться к депутату жители могли не только лично, но и по телефону. Звонки поступали в том числе из муниципальных округов Псковской области. Людей волновали состояние сельских дорог, благоустройство кладбищ и доставка бытового газа.

Кроме того, жители задавали юридические вопросы, связанные со штрафами за неправильное использование государственных символов и проведением муниципальных выборов.