Председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин провёл личный приём граждан в общественной приёмной партии «Единая Россия» в Пскове. Жители обратились с вопросами предоставления жилья, ремонта дворов и сельских дорог. О результатах встречи парламентарий рассказал в Max.
Фото здесь и далее: Борис Елкин / Max
Одно из обращений поступило от женщины, которая воспитывает сына с инвалидностью и годовалую дочь. В конце 2024 года суд постановил предоставить семье жильё по договору социального найма, однако предложенная квартира женщину не устроила.
Ещё одной темой стал ремонт двора дома №7 на улице Гагарина в Пскове. По словам заявительницы, на территории годами стоит огромная лужа. Сложность заключается в том, что земля принадлежит многоквартирному дому, поэтому город не может включить ее в план ремонта.
Обратиться к депутату жители могли не только лично, но и по телефону. Звонки поступали в том числе из муниципальных округов Псковской области. Людей волновали состояние сельских дорог, благоустройство кладбищ и доставка бытового газа.
Кроме того, жители задавали юридические вопросы, связанные со штрафами за неправильное использование государственных символов и проведением муниципальных выборов.