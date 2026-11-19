Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Гайд-парк». Гость студии - заместитель председателя Законодательного Собрания Псковской области - руководитель комитета по региональной политике и местному самоуправлению, депутатов по одномандатному округу №1 (Псков) Алексей Севастьянов.

После сентябрьских выборов региональный парламент обновился на 50%. Чувствуется ли это по атмосфере? Новички пока отмалчиваются или уже «берут быка за рога»? Что начал привносить в депутатский коллектив новый спикер Борис Елкин? Что дает взаимодействие Заксобрания с муниципальными депутатами? Какие проблемы удалось решить в первом округе, благодаря активности ТОС?

Об этом и не только – в 12:04. Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира 56-73-72. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.