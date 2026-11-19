Восьмой созыв Псковского областного Собрания депутатов обновился более чем наполовину. В парламент пришли новые люди, изменились структура комитетов и руководство. Как депутаты находят общий язык, чему опытные парламентарии учат новичков и что изменилось с приходом нового председателя, рассказал вице-спикер Законодательного Собрания Псковской области, руководитель комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Севастьянов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

— Алексей Анатольевич, депутатский корпус обновился более чем наполовину. Насколько заметны эти перемены?

— Каждый созыв имеет свою специфику, свой почерк и характер. Но за всё время моей работы в областном парламенте, а я там пятый созыв, такого масштабного обновления я не помню. Пожалуй, нечто подобное происходило в 2007 году, когда я сам пришёл в областное Законодательное Собрание. Сказать, что все уже сработались, было бы неправильно. Мы только начинаем понимать, что следующие пять лет нам предстоит работать в одной команде, на одной «подводной лодке». И главным должны стать не политические баталии, а служение региону. За каждым депутатом стоят избиратели, независимо от того, представляет он правящую или оппозиционную партию.

— Среди новых депутатов есть те, кто прежде вообще не имел парламентского опыта. Чувствуется ли разница и как вы помогаете им освоиться?

— Конечно, разница чувствуется. Новые депутаты понимают свою ответственность перед избирателями, но способы решения отдельных задач и особенности парламентской работы для них пока непривычны. Это естественно. По мере знакомства с уставом и регламентом областного Собрания они освоятся. А наставничество у нас уже налажено. Мы сразу договорились: не стесняйтесь задавать вопросы, даже если они кажутся простыми. Мы готовы помогать и делимся опытом. Но это взаимный процесс. У опытных депутатов тоже порой замыливается взгляд. Поэтому полезно прислушиваться к новым коллегам, видеть их инициативу и желание работать.

— Алексей Анатольевич, а как складывается взаимодействие с новым председателем областного Законодательного Собрания Борисом Елкиным? Что он привносит в работу парламента?

— У нас нет кардинальных перемен или резких перестроений. Мы договорились регулярно проводить встречи председателя с руководителями комитетов, обсуждать текущие вопросы и совместно искать решения. Изменения происходят плавно и взвешенно. Мы готовимся уже к четвёртой сессии, но предыдущие заседания были преимущественно организационными. Сейчас депутаты постепенно переходят к решению более серьёзных задач. Впереди ответственный этап работы.

— В новом созыве изменилась структура Законодательного Собрания. В частности, ваш комитет теперь называется комитетом по региональной политике и местному самоуправлению. Почему потребовалось переименование?

— Мы решили привести название в соответствие с направлениями работы комитета. Ведь областное Собрание - законодательный орган, и все его комитеты занимаются вопросами законодательства. Поэтому прежнее название содержало определённое повторение.

Теперь в названии чётко обозначены два основных направления: региональная политика и местное самоуправление. При этом полномочия и задачи комитета остались прежними.

— Изменился не только состав депутатов, но и их профессиональный опыт. Кто сегодня приходит в региональный парламент?

— В начале 2000-х годов предприниматели и представители бизнеса составляли более половины депутатского корпуса. Сегодня среди депутатов больше врачей, педагогов, участников специальной военной операции. Это отражает изменения, которые происходят в обществе. Меняется ситуация в стране и регионе, появляются новые задачи, а вместе с ними меняются подходы к парламентской работе и профессиональный состав депутатов. Областное Собрание отражает то, что происходит за его стенами.

Беседовала Любовь Кузнецова.