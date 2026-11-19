Жители не всегда знают, кто представляет их интересы в местных собраниях и к кому обращаться за решением проблем. При этом работа муниципальных депутатов в Псковской области заметно различается от округа к округу. О необходимости наладить взаимодействие между жителями, местными и областными парламентариями рассказал вице-спикер Законодательного Собрания Псковской области, руководитель комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Севастьянов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
По словам депутата, в регионе уже обсуждают необходимость более тесного взаимодействия областного парламента с представительными органами муниципалитетов. Однако пока эта система работает не везде одинаково эффективно.
Одной из первоочередных задач он назвал систематизацию работы муниципальных депутатов. При этом областные парламентарии, по его мнению, должны активнее участвовать в жизни округов и помогать местным коллегам.
Ещё одна проблема - недостаточная узнаваемость самих народных избранников. По словам Алексея Севастьянова, иногда жители не знают даже депутатов своего муниципального округа.
Парламентарий считает, что задача депутатов заключается не только в принятии решений, но и в постоянном взаимодействии с населением.
По его мнению, для этого необходимо выстроить системную работу между депутатами разных уровней и наладить обмен опытом между муниципальными округами.