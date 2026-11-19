Жители не всегда знают, кто представляет их интересы в местных собраниях и к кому обращаться за решением проблем. При этом работа муниципальных депутатов в Псковской области заметно различается от округа к округу. О необходимости наладить взаимодействие между жителями, местными и областными парламентариями рассказал вице-спикер Законодательного Собрания Псковской области, руководитель комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Севастьянов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

По словам депутата, в регионе уже обсуждают необходимость более тесного взаимодействия областного парламента с представительными органами муниципалитетов. Однако пока эта система работает не везде одинаково эффективно.

«Сейчас между нами есть определённый разрыв. И, как бы печально это ни было, представительные органы в разных муниципальных округах работают совершенно по-разному. Где-то хорошо, где-то плохо, а где-то отдельным вопросам вообще не уделяют внимания», - отметил Алексей Севастьянов.

Одной из первоочередных задач он назвал систематизацию работы муниципальных депутатов. При этом областные парламентарии, по его мнению, должны активнее участвовать в жизни округов и помогать местным коллегам.

«Областной депутат, представляющий округ, в который входят несколько районов, видит ситуацию в каждом из них. Поэтому необходимо обмениваться опытом, делиться лучшими практиками и указывать на ошибки», - пояснил гость студии.

Ещё одна проблема - недостаточная узнаваемость самих народных избранников. По словам Алексея Севастьянова, иногда жители не знают даже депутатов своего муниципального округа.

«К нам часто поступают обращения, из которых становится понятно, что жители не всегда знают своих муниципальных депутатов. Такая же проблема существует и с областными депутатами», - рассказал он.

Парламентарий считает, что задача депутатов заключается не только в принятии решений, но и в постоянном взаимодействии с населением.

«Мы, депутаты, - проводник от жителей к исполнительной власти. Этот проводник должен работать, причём связь должна быть чёткой, без обрывов на трассе», - подчеркнул Алексей Севастьянов.

По его мнению, для этого необходимо выстроить системную работу между депутатами разных уровней и наладить обмен опытом между муниципальными округами.