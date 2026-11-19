Сегодня состоялось совещание на площадке Центрального исполкома партии «Единая Россия» с участием секретаря Генсовета Владимира Якушева и председателя общественного совета партпроекта «Новая школа», министра просвещения Сергея Кравцова. О ходе президентской программы капремонта школ, детских садов и учреждений СПО, строительства новых школ и реализации Народной программы партии рассказывали регионы, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении партии.

Фото: Псковское реготделение «Единой России»

Участники встречи отчитались о реализации программы «Единой России» и Минпросвещения по капремонту и строительству школ и садов. С 2019 года по всей стране капитально отремонтировали 7,3 тысячи школ и построили более 1,7 тысячи новых.

Зампред Госдумы Владимир Васильев призвал руководителей использовать неформальные и эффективные механизмы для решения возникающих трудностей и подходить к выполнению задач как к народной стройке. «Родители помогают всем вам, педагоги, мы там работаем. Это работает, превосходя самые смелые ожидания, а главное — создаёт атмосферу, когда нет разделения на начальников, которые отвечают за что‑то отдельно, и людей, которые спрашивают с них», — подчеркнул он.

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский отметил: «В Псковской области мы системно работаем над обновлением образовательной инфраструктуры — это один из приоритетов Народной программы партии. В регионе ведётся масштабный капитальный ремонт десяти образовательных учреждений: шести школ, трёх детских садов и одного учреждения среднего профессионального образования. На сегодняшний день строительная готовность семи объектов — пяти школ и двух детских садов — достигла 100 процентов. Это значит, что дети смогут учиться и развиваться в комфортных и современных условиях. Ещё два объекта — учебные мастерские Псковского политехнического колледжа в Пскове и детский сад № 21 в Великих Луках — планируется полностью завершить до 20 декабря текущего года. Важно, что работа идёт не только силами подрядчиков: в обновлении школ и детских садов участвуют педагоги, родители, волонтёры — по сути, это настоящая народная стройка. Такой подход позволяет не просто выполнять план, а делать объекты по‑настоящему удобными и нужными для людей. Мы продолжим держать эти проекты на особом контроле и добиваться, чтобы каждый объект был сдан качественно и в срок».

Александр Козловский держит на личном контроле ход капитального ремонта школ и детских садов в Псковской области: он регулярно выезжает на объекты и напрямую общается с подрядчиками. Информацию о состоянии готовности объектов секретарь регионального отделения направляет руководству фракции «Единая Россия» в Госдуме — это позволяет партийцам оставаться в повестке и оперативно решать возникающие вопросы.

Особую работу Александр Козловский провёл в ситуации с капремонтом детского сада №5, кадетской школы и школы №7 в Великих Луках. Из‑за недобросовестного подрядчика сроки сдачи этих объектов были сдвинуты, но благодаря совместным усилиям проблемные ремонты удалось завершить. Секретарь регионального отделения продолжит следить за тем, чтобы все работы выполнялись в установленные сроки и соответствовали необходимым стандартам качества. Важную роль сыграло тесное взаимодействие с региональными властями. Такой формат координации позволил своевременно выявлять узкие места, оперативно корректировать планы и обеспечивать слаженную работу всех участников процесса — от подрядчиков до представителей власти.