Новый состав политсовета Псковского регионального отделения «Единой России» переизбрали на XXXIII конференции реготделения партии на следующие пять лет сегодня, 20 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Делегатом на XXIV съезд Всероссийской политической партии партии «Единой России», в соответствии с установленным решением Президиума Генерального Совета партии, единогласно избран руководитель Совета первичных отделений Псковского регионального отделения Артём Макаров.

По единогласному решению присутствующих на конференции в новый региональный политический совет Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» вошли 40 человек: Сергей Агарев, Максим Адамчук, Алексей Андрианов, Виктор Антонов, Ирина Белова, Дмитрий Белюков, Александр Борисов, Дмитрий Быстров, Марина Быстрова, Владимир Глотко, Сергей Гусев, Игорь Дитрих, Борис Елкин, Михаил Каратыш, Андрей Козлов, Александр Козловский, Александр Котов, Мария Лисенкова, Николай Козловский, Артём Макаров, Сергей Макаров, Константин Максимов, Наталья Мельникова, Антон Мороз, Алексей Наумец, Галина Никитина, Наталья Никифорова, Лариса Петрикова, Дмитрий Петров, Валентина Понизовская, Виталий Пономаренко, Алексей Севастьянов, Юрий Сорокин, Станислав Стармолотов, Николай Тесля, Любовь Трифонова, Наталья Федорова, Валерий Филимонов, Анна Чекурова, Юлия Ярышкина.

Ротация в политсовете составила девять человек. Выбыли Александр Андреев, Елена Бибикова, Александр Братчиков, Елена Даньшова, Денис Иванов, Армен Мнацаканян, Виктор Остренко, Юрий Павлов и Олег Савельев. Включены Дмитрий Белюков, Дмитрий Быстров, Марина Быстрова, Игорь Дитрих, Борис Елкин, Михаил Каратыш, Наталья Никифорова, Станислав Стармолотов, Юлия Ярышкина.