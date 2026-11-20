Новый состав президиума регионального политического совета Псковского отделения «Единой России» избрали на XXXIII конференции партии сегодня, 20 ноября. В него вошли 15 человек, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Выборы прошли открытым голосованием. В состав президиума вошли: Максим Адамчук, Сергей Гусев, Игорь Дитрих, Борис Елкин, Михаил Каратыш, Александр Козловский, Александр Котов, Наталья Мельникова, Николай Козловский, Константин Максимов, Антон Мороз, Алексей Наумец, Алексей Севастьянов, Станислав Стармолотов, Наталья Федорова.

Новый состав президиума избран на следующие пять лет.

В президиум вошли пять новых участников. Среди них: Игорь Дитрих, Борис Елкин, Михаил Каратыш, Наталья Мельникова и Станислав Стармолотов.

Также в ходе конференции обновили состав регионального политического совета партии.