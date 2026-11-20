Александра Козловского переизбрали секретарем Псковского регионального отделения «Единой России» на следующие пять лет. Решение принято путем тайного голосования на альтернативной основе. За кандидатуру Александра Козловского проголосовали 69 делегатов XXXIII конференции реготделения партии, за Алексея Севастьянова — два голоса, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Кандидатуру Александра Козловского на должность регионального секретаря партии предложил сенатор Алексей Наумец.

«Не мне вам рассказывать, сколько проектов было реализавано с помощью усердной работы Александра Козловского. Он надёжный и грамотный руководитель», - выступил в поддержку кандидата сенатор.

Также на должность регионального секретаря был предложен вице-спикер Законодательного Собрания Псковской области, руководитель комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Севастьянов.

Александр Козловский был избран членом генерального совета партии «Единая Россия» 23 декабря 2017 года. Позже, 11 ноября 2019 года, он возглавил Псковское региональное отделение партии «Единая Россия», а 25 февраля 2022 года был переизбран на пост секретаря реготделения партии.