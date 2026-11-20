В ходе недавней избирательной кампании было собрано множество обращений и предложений от жителей региона, и теперь предстоит масштабная работа по их реализации. Такое мнение высказал председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин по итогам XXXIII конференции Псковского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В рамках предвыборной кампании было собрано большое количество наказов. И теперь наша задача вместе со всеми участниками, депутатами, органами исполнительной власти и местного управления - искать собственное решение этих проблем», — добавил Борис Елкин.

Он также подчеркнул, что для достижения результатов необходима слаженная работа всех ветвей и уровней власти, а также непосредственное участие депутатов в жизни территорий.