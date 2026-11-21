XXXIII конференции регионального отделения партии «Единая Россия» состоялась в Пскове 20 ноября.

Мероприятие началось с вручения благодарностей и партбилетов, которые отдавал депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия». После началась официальная часть конференции, на которой путем открытого и тайного голосований присутствующие выбрали и утвердили состав политсовета и состав президиума регионального политсовета «Единой России» в Пскове. Кроме того, участники встречи избрали делегата, который представит отделение на XXIV съезде партии, и секретаря Псковского реготделения: им вновь стал Александр Козловский.

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Подробнее о том, как прошло избрание членов политсовета и президиума, — в репортаже Анны Тягуновой.