Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Гайд-парк».

Депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский переизбран секретарем Псковского регионального отделения «Единой России» сроком на 5 лет. Решение принято 20 ноября на 33-й конференции регионального отделения партии. Кроме того, ее участники переизбрали состав регионального политсовета «Единой России» и состав президиума.

Об основных итогах конференции в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) расскажет депутат Александр Козловский. Кроме того, ведущий Александр Савенко поговорит с гостем студии о его работе в новом составе Госдумы.