Партийные структуры «Единой России» уже проводят подготовку к предстоящим выборам в городские Думы в Пскове и в Великих Луках. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии Александр Козловский в эфире ПЛН FM (102,6 FM).

«У нас редко бывают года без выборов. Поэтому мы каждый год к ним готовимся и проходим все этапы. Наши кандидаты не выключаются из работы, местные партийные организации также постоянно включены. В следующем году будут большие и серьезные выборы в областном центре и в Великих Луках. Выборы значимые и очень важные. Мы будем концентрироваться на встречах с горожанами, отчетах о проделанной работе. Нам есть что рассказать и доложить жителям и Великих Лук, и Пскова», – сообщил Александр Козловский.

По словам парламентария, весной будет запущено предварительное голосование.

«Очень много сделал губернатор Псковской области (Михаил Ведерников – ред.), правительство региона, городские администрации за эти годы. Будем отчитываться, слушать предложения. Механизм у нас отработан, к весне будем готовить предварительное голосование, работать с кандидатами и летом начнется кампания. Работу мы уже начали, я знаю, что партийные организации активизировались, у всех есть планы», – заключил депутат.

Напомним, в сентябре 2027 года состоятся выборы депутатов в Псковскую и Великолукскую городские Думы.