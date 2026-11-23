Салют! Как всегда по понедельникам с вами Господин Рейтингомер — автор обозрения активности политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Сегодня в центре нашего внимания неделя, на которой в регионе продолжилась ротация политических и административно-хозяйственных элит. Занимаемую с 2020 года должность покинул директор Псковских тепловых сетей Игорь Максимов. Теперь уже бывший руководитель АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» Денис Василенко сдал пост и уехал в Крым к митрополиту Тихону, степень влияния которого в нашем регионе становится меньше. Тем временем псковские единороссы обновили состав руководящих органов регионального отделения партии: из политсовета и его президиума выведен ряд политиков, ранее потерявших депутатские мандаты и позиции в партии. Их сменщиками стали те, кто в 2026-м получили высокие посты и набрали очки. Впрочем, не только этим запомнится минувшая неделя. Были заметны и другие ньюсмейкеры. Оценки им в нашем обзоре выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы — это активность, имевшая положительный эффект, а минусы — поражения и ошибки. Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора. Погнали!

-5 Дмитрий Матвеев

Минус пять получает бизнесмен, экс-депутат Псковского областного Собрания Дмитрий Матвеев. Ко всем прочим неприятностям добавились новые. Росприроднадзор потребовал от «Великолукского молочного комбината» возместить более 8,7 млн рублей за вред воздуху. Предприятие осуществляло выбросы загрязняющих веществ без комплексного экологического разрешения. В атмосферу поступали оксиды азота и углерода, соединения марганца, оксид железа. Тем временем еще одна фирма - «Зеленая лига» - оштрафована за невыполнение законных требований прокурора.

-4 Максим Борисюк

Минус четыре ставим руководителю Псковского клинического перинатального центра Максиму Борисюку. Пока масс-медиа сообщают об очередном, уже выписанном, штрафе за нарушения в работе, суд готовится рассмотреть новое дело по факту нарушения перинатальным центром требований Положения о лицензировании медицинской деятельности.

-3 Руслан Ахтямов

Фото: администрация Дедовичского муниципального округа

Тройку со знаком минус отправляем в Дедовичский округ главе муниципалитета Руслану Ахтямову. Причина - суд по иску прокуратуры обязал администрацию округа устранить проблему с уличным освещением в Дедовичах. Сами-то не могли — потребовалось вмешательство «ока государева» и суда.

-2 Петр Алексеенко

Опять двойка в дневнике персека обкома КПРФ Петра Алексеенко. Псковские коммунисты обратились к председателю партии Геннадию Зюганову с просьбой спасти Домик «Искры». Мало того, что тема не имеет большой общественной значимости, и адресат выбран странный, так еще члены КПРФ и перепутали, в состав какого музея входит Домик.

-1 Александр Сорокин

Фото: Министерство образования Псковской области

Минус один получает министр образования Псковской области Александр Сорокин. На совещании по реализации национальных проектов под председательством губернатора прозвучала критика по поводу работы в нескольких направлениях. Сфера образования — одна из тех, что находится в зоне риска.

0 Самир Аль-Араби

Фото: Министерство здравоохранения Псковской области / «ВКонтакте»

Нейтральную оценку ставим доктору Самиру Аль-Араби. Он назначен исполняющим обязанности главного врача областной инфекционной больницы. Отметим, что выпускник Санкт-Петербургской педиатрической медакадемии является уроженцем Порхова. Вся его профессиональная деятельность связана с медицинскими организациями Псковской области.

+1 Татьяна Ильина

Фотография взята из канала в Мах губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Плюс один заслужила учитель истории и обществознания гимназии №29 города Пскова Татьяна Ильина. Она стала серебряным призером международной премии «История в школе: традиции и новации — 2026». Награду псковский педагог получила из рук председателя Российского исторического общества, директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.

+2 Наталья Юрченко

Плюс два заработала директор гостелерадиокомпании «Псков», депутат городской Думы Наталья Юрченко. Телевизионщики удостоены премии ТЭФИ-регион за программу «Вести — Псков». Выпуск новостей признан лучшим в номинации «Ежедневная информационная программа для городов с численностью населения до 300 тысяч».

+3 Владимир Зубов

Строчкой выше, на плюс три, поднялся президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов. Единогласным решением коллег ему вновь доверен пост руководителя ТПП. Напомним, это объединение Владимир Зубов возглавляет более тридцати лет, с 1994 года.

+4 Станислав Стармолотов

Плюс четыре ставим главе города Пскова Станиславу Стармолотову. На минувшей неделе он вначале был избран секретарем городского отделения «Единой России», а затем вошел в президиум регионального политсовета партии.

+5 Александр Козловский

Плюс пять получает депутат Государственной Думы, лидер псковских единороссов Александр Козловский. По итогам отчетно-выборной конференции он вновь избран на пятилетний срок секретарем регионального отделения «Единой России». Таким образом, политик сохранил контроль над партийной организацией.

Это был обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю!