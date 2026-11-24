Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Гайд-парк». Гость студии - депутат Законодательного Собрания Псковской области по единому округу, председатель комитета по строительству, ЖКХ, энергетике и транспорту Дмитрий Быстров. Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ним о целях и задачах этого комитета, который недавно появился в структуре регионального парламента.

Насколько легко Дмитрию Быстрова перестраиваться с работы в исполнительных органах власти на работу в законотворческом секторе? Что входит в полномочия комитета, который он возглавляет? Какие вопросы будут в приоритете?

Об этом и не только – в 12.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.