Каково после десяти лет работы главой муниципалитета стать депутатом регионального парламента, зачем в структуре Законодательного Собрания Псковской области появился новый комитет и какие задачи стоят перед его членами? Об этом рассказал депутат регионального парламента, председатель комитета по строительству, ЖКХ, энергетике и транспорту, экс-глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров.

— Дмитрий Михайлович, насколько сложно вам перестроиться с работы в исполнительных органах власти на законотворческую деятельность?

— С большинством депутатов мы знакомы много лет, общались и по работе, и просто как жители нашей области. Поэтому осваиваться в коллективе не пришлось. Но сама деятельность совершенно другая. Если кто-то считает, что принимать законы легко, достаточно поднять руки и проголосовать, то это работает не так. За этим стоит очень большая работа. Перед каждой сессией необходимо изучить предлагаемые изменения, разобраться в нововведениях. В чём-то эта работа легче, в чём-то сложнее, поскольку депутаты берут на себя ответственность за принятые решения, а исполнительная власть их реализует.

У меня уже пошёл 21-й год службы в органах государственной и муниципальной власти. Большой плюс - накопленный опыт. Ты знаешь, как работает исполнительная власть и как принятые законы будут применяться на практике.

— Присутствует ли в депутатском корпусе наставничество со стороны более опытных парламентариев?

— Прежде всего присутствует взаимоуважение. Некоторые депутаты работают уже четвёртый или пятый созыв. Это действительно большой опыт. Именно в рабочих моментах люди открываются с другой стороны, ты видишь, насколько человек компетентен и мудр.

Я стараюсь посещать все комитеты, не ограничиваясь работой своего. Смотрю, как проходят заседания, каким образом выстраивается работа. Ко мне тоже обращаются с вопросами о том, как решались те или иные задачи в муниципалитете. Преемственность и наставничество очень важны. Есть с кого взять пример, с кем посоветоваться, к кому обратиться за помощью. И самое главное - всё это работает.

— Как выстраиваются ваши отношения с председателем Законодательного Собрания Борисом Елкиным?

— С Борисом Андреевичем мы знакомы давно, ещё с тех пор, когда он начинал работать в комитете по дорожному хозяйству и транспорту. У нас хорошие, товарищеские отношения. Много вопросов приходилось решать вместе, когда я был главой муниципалитета, а он - председателем комитета. Многие инфраструктурные объекты, которые сегодня есть в Острове и Островском муниципальном округе, появились благодаря этому конструктивному взаимодействию.

За эти годы сложилось взаимное уважение. Теперь мы коллеги по депутатской работе. Мы выбрали спикера, он руководит этой работой, а мы ему помогаем и выполняем поставленные задачи. У нас нормальные рабочие и товарищеские отношения. Без человеческого общения тоже невозможно выстроить работу, а многолетнее знакомство и профессиональный опыт - большой плюс.

— Что послужило причиной создания отдельного комитета по строительству, ЖКХ, энергетике и транспорту?

— Здесь много факторов. Когда в сфере ЖКХ не было вопросов? При этом не стоит забывать о строительстве, энергетике и транспорте. Это отрасли, обеспечивающие жизнедеятельность любого муниципалитета, любого региона. Вполне логично объединить эти направления в одном комитете.

Раньше вопросы были распределены между разными комитетами. Сама жизнь продиктовала необходимость изменений. В системе исполнительных органов власти также существуют структуры, отвечающие за эти направления. Создание комитета - движение вперёд, которое соответствует вызовам времени. А то, насколько эффективно он будет работать, зависит уже от нас, депутатов. У всех есть желание работать и делать жизнь наших граждан лучше. Со своей стороны сделаю всё, чтобы накопленный опыт пошёл на пользу жителям Псковской области.

— Какие задачи вы ставите перед собой и коллегами по комитету?

— Здесь важно понимать, что законодательная власть не должна подменять исполнительную. Необходимо сосредоточиться именно на законотворческой деятельности. Это вопросы, связанные со взносами на капитальный ремонт, тарифами, перевозками. Впереди также работа над бюджетом, в котором предусмотрены расходы на ЖКХ, транспорт и энергетику. Нужно понимать, как работают существующие механизмы, и совершенствовать их за счёт законодательных инициатив. Две ветви власти не должны заниматься одними и теми же вопросами, они должны дополнять друг друга.

Возможности бюджета ограничены, поэтому приходится принимать сложные, компромиссные решения. Необходимо учитывать, какие проблемы вызывают наибольшую социальную напряжённость, какие вопросы не решаются долгие годы. Именно здесь должен пригодиться мой опыт работы в исполнительной власти.

Сейчас необходимо окончательно перестроиться на законотворческую деятельность, сохранив накопленный опыт. Тогда уже можно будет предметно говорить о дальнейших планах.

Беседовала Любовь Кузнецова.