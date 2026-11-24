Состояние дорог, уличного освещения и содержание кладбищ остаются общими проблемами для Островского, Новоржевского и Пушкиногорского муниципальных округов. Решать эти вопросы необходимо комплексно, а не ограничиваться отдельными обращениями жителей. Такое мнение высказал депутат Законодательного Собрания Псковской области Дмитрий Быстров в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Парламентарий рассказал, что посещает сессии муниципальных собраний, общается с местными депутатами и знакомится с проблемами территорий.

«Вопросы, я вас уверяю, везде одни и те же практически. Что в Острове, что в Новоржеве, что в Пушкинских Горах - освещение, дороги, где-то бани, кладбища. Всё то же самое, только другие названия. Другие масштабы и количество людей, которых это касается. Работа депутата - всё это услышать», - отметил Дмитрий Быстров.

В качестве примера гость студии привёл вопрос уличного освещения. Вместо того чтобы направлять депутатский запрос по одному проблемному участку, парламентарий предложил собрать информацию по всему муниципалитету.

«Чтобы мы, если делаем депутатский запрос и обращаемся по теме освещения, понимали, как будут решаться все вопросы. Чтобы мы получили честный ответ, что можем. Какие-то вопросы отработаем в этом году, какие-то - в следующем. И вы можете своим избирателям уже говорить на местах, что ваш вопрос отработан. Если в этом году не получится, будет в следующем. Так будет легче работать и с населением, и мы не будем заниматься перегрузом органов исполнительной власти», - пояснил депутат.

По его мнению, отсутствие обращений из конкретного населённого пункта ещё не означает, что там нет аналогичных трудностей.