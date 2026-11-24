Депутаты Законодательного Собрания Псковской области от КПРФ воздержатся при голосовании за проект областного бюджета, заявил член фракции Дмитрий Михайлов на заседании парламентского комитета по региональной политике и местному самоуправлению, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы приняли решение воздержаться. Эта работа важна, но есть замечания со стороны Геннадия Зюганова. Он обозначил, что не все предложения по наполнению бюджета были услышаны. Здесь не получилось диалога. Президиум ЦК принял решение, что депутаты региональных парламентов должны воздержатся от принятия бюджета. Фракция КПРФ – воздержится», - высказался Дмитрий Михайлов.

Напомним, комитет по бюджету, финансам, налогам и экономической политике Законодательного Собрания Псковской области под председательством Павла Гомона поддержал проект трёхлетнего бюджета Псковской области и рекомендовал принять его в первом чтении. Проект бюджета Псковской области на 2027 год предусматривает доходы в размере 59,76 миллиардов рублей, расходы - 63,72 миллиарда рублей. Дефицит региональной казны составит 3,97 миллиардов рублей. Государственный долг на 1 января 2028 года установлен на уровне 21,1 миллиард рублей.