Депутат Законодательного Собрания Псковской области, врач-терапевт Дедовической районной больницы Павел Лукин войдёт в составы комитетов по социальной политике и агропромышленному комплексу, природным ресурсам и землепользованию, а также в комиссию по вопросам молодёжной политики, общественных объединений и патриотического воспитания, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: сайт Палаты молодых законодателей

Изменения внесены в постановления Законодательного Собрания от 29.09.2026 №15 и от 29.10.2026 № 75.

Решение принято по желанию самого депутата работать в этих комитетах и войти в состав комиссии.

Одновременно состав комиссии по вопросам молодёжной политики увеличен с 9 до 10 депутатов.