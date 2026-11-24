Поправки, предусматривающие новые сроки выдвижения кандидатов, сбор подписей через «Госуслуги» и отмену отдельных формальных требований, отклонили члены комитета по региональной политике и местному самоуправлению Законодательного Собрания Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Законопроект предложен бывшим депутатом регионального парламента VII созыва Артуром Гайдуком. Исходя из предложенных поправок, избирательные объединения смогут менять одномандатный округ, по которому выдвинут кандидат, или способ его выдвижения не позднее чем за 50 дней до голосования. Сейчас такое решение необходимо принять до окончания периода выдвижения. Предлагаемый срок соответствует порядку, действующему на выборах депутатов Государственной Думы.

Также предлагается установить отдельный срок для подачи документов кандидатами, включенными в списки по одномандатным и многомандатным округам. После заверения списка избирательной комиссией они смогут представить документы в окружные комиссии не позднее чем через 35 дней после официального опубликования решения о назначении выборов - до 18:00 по местному времени.

Еще одна поправка позволит собирать подписи избирателей через портал «Госуслуги». При этом таким способом можно будет получить не более половины подписей, необходимых для регистрации кандидата или списка кандидатов. Подобная практика уже действует в 22 регионах России. Кроме того, законопроект отменяет требование об обязательном наличии печати на доверенности финансового уполномоченного избирательного объединения, зарегистрированного как юридическое лицо.

Поправки направлены на совершенствование избирательных процедур и расширение использования цифровых технологий. Основные гарантии избирательных прав граждан останутся без изменений.

Правительство и Избирательная комиссия Псковской области не согласились с позицией экс-депутата и предложили не поддерживать данный законопроект. Депутаты комитета законопроект единогласно не поддержали.