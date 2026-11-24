Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни Псковской области, выходит по вторникам в эфире радио ПЛН FM. Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Возьмись какие-нибудь умники-лингвисты определить в 2026-м «Слово года» в псковской политике, то наверняка стало бы им слово «ротация». Редкий выпуск еженедельного политического обозрения обходится ныне без него.

Процесс последовательной и жесткой зачистки командой губернатора Михаила Ведерникова прежних региональных элит и замены их на представителей новой генерации управленцев и депутатов продолжается. Вот и в результатах отчетно-выборной конференции «Единой России», проведенной в минувшую пятницу отчего-то не в Пскове, а в ДК деревни Родина, многие представители политического класса увидели тот же самый курс. Президиум регионального политсовета партии власти обновили сразу на треть и вывели из него пятерку политических тяжеловесов и долгожителей. И еще каких!

Из партийного «ареопага» выбыли экс-депутат Госдумы и Верховного совета РСФСР, бывший секретарь регионального отделения «Единой России» Виктор Антонов, в недавнем прошлом зампредседателя областного Собрания, а прежде глава администрации Пскова Александр Братчиков, еще один экс-вице-спикер регионального парламента, возглавлявший в нем фракцию «Единой России», Армен Мнацаканян, избравшийся в сентябре уже не от Псковской области депутат Госдумы Александр Борисов и досрочно покинувший пост секретаря псковского городского отделения ЕР, генерал Валерий Филимонов. Более того - Братчиков и Мнацаканян вместе с ранее исключенным из президиума руководителем регионального штаба Народного фронта Виктором Остренко, экс-сенатором Еленой Бибиковой и другими партийцами лишились мест и в политсовете реготделения ЕР.

Понятно, что уход таких людей надо было как-то объяснять — в партии прокомментировали всё в том духе, что ротация плановая, проводится в соответствии с уставом организации, все выбывшие из руководящих органов остаются в строю, готовы решать задачи уже в ином качестве и т. п. Примерно то же самое говорилось и весной, когда та же группа единороссов-аксакалов вдруг не стала участвовать в партийных праймериз и, соответственно, не пошла на выборы в Заксобрание. Вот и сейчас: всё идет по плану — и пусть будет стыдно тому, кто об этом плохо подумает.

Что же касается новых членов президиума, то ими стали те, кто в 2026-м получили высокие посты и набрали очки — спикер регионального парламента Борис Елкин, его первый заместитель Игорь Дитрих, избранный депутатом Заксобрания ветеран СВО Михаил Каратыш, пролонгировавшая свои полномочия в сенате Наталья Мельникова и глава Пскова Станислав Стармолотов.

С учетом происходящих перемен некоторые наблюдатели предполагали, что следующим ходом губернаторской команды может быть смещение с поста секретаря регионального отделения ЕР депутата Госдумы, представителя великолукского клана Александра Козловского. Тем более, что уже в следующем году пройдут выборы депутатов Великолукской гордумы — а решать «великолукский вопрос» и встраивать руководство южной столицы во властную вертикаль было бы куда сподручнее с другим лидером регионального отделения ЕР. Но — нет. Вопреки опасениям некоторых единороссов, Александра Козловского вновь избрали секретарем. Его кандидатуру при тайном голосовании поддержали 69 делегатов конференции.

Интересно, что двое неизвестных высказались в поддержку вице-спикера Собрания Алексея Севастьянова, выступавшего в роли эдакого спарринг-партнера фаворита — выборы-то должны были пройти на альтернативной основе. После конференции это было поводом для многочисленных шуток — дескать, кто же эти двое ослушавшихся отщепенцев и как их найти — голосование-то было тайным. Будь в обойме по-прежнему специалист по организации голосования цветными ручками экс-глава Пскова Иван Цецерский — он бы точно помог, но вот беда уже давным-давно ротирован и занят вопросами государственной важности в постоянном комитете Союзного государства.

В продолжение темы перемен скажем и еще о двух. Пост руководителя автономной некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» покинул Денис Василенко — говорят, уже уехал в Крым к митрополиту Тихону, и как отмечают мои коллеги степень влияния последнего в нашем регионе становится меньше. Посмотрим, что покажут результаты исследования в рамках проекта «100 самых влиятельных персон Псковской области».

Тем временем пост директора Псковских тепловых сетей покинул Игорь Максимов - «человек-глыба», экс-первый заместитель губернатора Псковской области, профессионал каких сейчас днем с огнем не сыщешь, благодаря которому во многом в регионе была сохранена система жилищно-коммунального хозяйства. Тем больнее наблюдать за происходящим в ЖКХ сейчас, когда мало того, что проблем не становится меньше, так еще и чиновники работают из рук вон плохо, не держат обещаний и не готовы вести диалог ни с людьми, ни со СМИ, ни с депутатами.

Хотя, может быть, в этом лесу что-то крупное уже сдохло — и вот буквально завтра на очередной сессии мы увидим вице-губернатора Игоря Шатурного, так сказать, во всей красе — с цифрами, фактами, планами. Это я к тому, что заседание начнется с ранее отложенного парламентского часа о готовности и начале отопительного сезона. Ну а центральный вопрос сессии — первое чтение бюджета на 2027 год.

Как мы неоднократно отмечали, в былые годы бюджетный марафон представлял собой реальный политический процесс с публичными и виртуальными баталиями, общественными слушаниями, демаршами оппозиции. Теперь этого нет и в помине. Ясно, что бюджет примут, назовут его социально ориентированным и даже, возможно, бюджетом развития, хотя конечно и в непростых условиях. «За» проголосуют все — разве что коммунисты не станут поддерживать, но и смелости проголосовать против не наберутся — так что, как обычно, ни «за», ни «против» — воздержатся.

Из интересного — сбор предложений в бюджет объявило по-прежнему ведомое Артуром Гайдуком псковское «Яблоко», которое по итогам выборов впервые за 15 лет не получила представительства в Законодательном Собрании. О главных решениях завтрашней сессии читайте на ПЛН и слушайте в выпусках новостей радио ПЛН FM.

А у меня на сегодня всё. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами!