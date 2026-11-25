Первое чтение бюджета Псковской области на 2027 год и плановый период состоится сегодня. Очередная сессия начнётся с парламентского часа о готовности и начале отопительного сезона в муниципальных и городских округах Псковской области. За работой депутатов можно следить онлайн на сайте регионального парламента.

Собранию предстоит утвердить параметры областного бюджета и бюджета фонда медицинского страхования на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.

Помимо «бюджетных» вопросов депутаты рассмотрят законопроекты, касающиеся преобразования муниципальных образований, организации пассажирских перевозок, установления минимального взноса на капремонт, реализации системы пробации, правил депутатской этики и порядка проведения регионального отбора лучших муниципальных практик.

Тайным голосованием депутаты примут решение о назначении мировых судей судебных участков Псковской области, а также назначат членов Избирательной комиссии.