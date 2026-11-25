Оксана Иванова назначена заместителем губернатора Псковской области. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в Мах.

Фото: Михаил Ведерников / Мах

«Оксана Игоревна многие годы работает во внутриполитическом блоке исполнительной власти региона, конструктивно взаимодействует с политическими партиями, депутатами всех уровней, главами муниципалитетов, общественными организациями. Зарекомендовала себя как настоящий профессионал – ответственный, компетентный, эффективный руководитель. Желаю Оксане Игоревне успехов в новой должности и плодотворной работы на благо Псковской области», - подчеркнул Михаил Ведерников.