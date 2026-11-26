Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Должна ли оппозиция всегда поддерживать бюджет?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Проект трёхлетнего бюджета Псковской области приняли на очередной сессии Законодательного Собрания региона. Главный финансовый документ области на 2027 год предусматривает доходы в размере 59 миллиардов 76 миллионов рублей, расходы – в 63 миллиарда 72 миллиона рублей. Дефицит региональной казны составит почти четыре миллиарда рублей.

Проект бюджета поддержали не все партии. Вновь воздержались от голосования депутаты от КПРФ. На заседании комитета по региональной политике и местному самоуправлению депутат Дмитрий Михайлов уже обозначал, что коммунисты воздержатся от голосования, поскольку есть замечания со стороны председателя партии Геннадия Зюганова по поводу федерального бюджета. Он отметил, что не все предложения коммунистов по наполнению бюджета были услышаны. Президиум ЦК принял решение, что депутаты региональных парламентов должны воздержаться от принятия бюджета.

​И здесь возникает вполне закономерный вопрос: что же делать в такой ситуации? Все говорят о том, что время сейчас непростое, экономических и внешних вызовов хватает, казна сводится к дефициту. Казалось бы, народным избранникам логичнее действовать сообща, как одна команда, нацеленная на общий результат — ведь речь идёт о зарплатах, социальных гарантиях и развитии региона. Однако, позиция коммунистов также обнажает другую сторону парламентской логики: имеет ли право оппозиция говорить «нет», даже когда речь идёт о главном финансовом документе области, или в подобных условиях важнее надпартийная консолидация?

Должна ли оппозиция всегда поддерживать бюджет или её задача — оппонировать, несмотря ни на какие обстоятельства? Будем разбираться сегодня в программе «Дневной дозор».

Депутат, член фракции КПРФ Дмитрий Михайлов в ходе сессии Заксобрания выступил с заявлением о том, что партия воздержится от голосования. Он обозначил, что несмотря на подготовку бюджета в сложных условиях, в нем есть ряд критичных аспектов, которые КПРФ поддержать не может.

«Проект представленного областного бюджета подготовлен в непростых условиях и связан с внешним давлением и необходимостью решать масштабные социальные вопросы. Мы понимаем, что региональное правительство работает в жёстких рамках, заданных параметрами федерального бюджета и приоритетами, обозначенными руководством страны. В частности, благодаря этому сохранена и даже увеличена поддержка тех, кто защищает нашу Родину, ветеранов СВО и их семей. Эти расходы справедливы и необходимы. Однако оборотной стороной является зависимость от федеральных решений, что не лучшим образом отражается на нас с вами. Например, коммунистическая партия говорила о необходимости справедливого распределения налогового бремени: пополнять казну нужно не за счёт малого бизнеса и самозанятых, а за счёт самых богатых. Только за годы СВО их количество увеличилось с 88 до 155 человек, а их общее состояние достигло рекордных 57 триллионов рублей. Это два федеральных бюджета страны. Как мы узнали, коммунистов услышали: правительство и Государственная Дума в первом чтении поддержали закон о прогрессивном налогообложении дивидендов — с 13 до 22%. Но и 22% — это мало, и решение принимается слишком поздно. Ряд других ключевых и важных решений не принят до сих пор. В целом мы отмечаем усилия правительства Псковской области по стабилизации ситуации в тяжёлых условиях, но фракция КПРФ будет голосовать в соответствии с решением президиума Центрального комитета КПРФ».

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин заявил, что не разделяет позицию КПРФ. Он считает такое поведение некорректным по отношению к собственным избирателям.

«Коллеги традиционно голосуют против бюджета или воздерживаются от его принятия. Я с этим сталкивался и на муниципальном, и на региональном уровне. Руководители муниципалитетов всегда присутствовали на принятии бюджета. Это действительно ответственный момент. Понятное дело, что у них есть определённая вертикальная позиция, которая спускается с федерального центра. Ежегодно ведем с ними диалог, потому что мы все знаем, к каким последствиям может привести непринятие бюджета. Говорить о каком-то развитии региона будет очень сложно в тех условиях, которые они предлагают. Понятное дело, что они говорят, что принципиально не против бюджета, а им не нравится распределение, которое идёт на федеральном уровне. Так пускай на федеральном уровне это и обсуждают. А мы живём в тех реалиях, в которых живём. Мы понимаем, что сейчас не самые простые времена. Уже по первому чтению бюджета видно, что цифры пока достаточно сырые. И говорить о том, чтобы воздерживаться или не поддерживать бюджет, в данном случае, считаю, не совсем корректно по отношению к их же избирателям. Потому что избиратели Коммунистической партии также хотят, чтобы область и наши города развивались. А делать так, чтобы весь процесс встал и мы жили без бюджета, в моём понимании, не совсем корректно, в первую очередь по отношению к избирателям, потому что все депутаты ответственны именно перед ними».

Председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия», парламентарий регионального Заксобрания Наталья Тудакова также не разделяет позицию КПРФ, она обозначила, что эсэры поддерживают проект бюджета. Она обозначила общую для всех ветвей власти задачу, которую необходимо выполнить.

«"Справедливая Россия" поддерживает проект бюджета в первом чтении. Про ситуацию все мы знаем, все говорили, поэтому призываю коллег обратить на это внимание. Сейчас любая статья расходов нашего бюджета — это инвестиция и в экономику, и в социальную сферу, и в нашу дальнейшую жизнь. И наша общая задача — сделать так, чтобы эти инвестиции были эффективными. Со своей стороны хочу выразить готовность войти в состав согласительной комиссии и работать с коллегами над документом ко второму и третьему чтению».

Председатель Псковского регионального отделения партии «Яблоко», экс-депутат Заксобрания Артур Гайдук полагает, что депутаты должны следовать не логике объединения всех вокруг принятия бюджета, потому что он формируется в непростое время, а иметь собственную точку зрения.

«Я считаю, что по любому вопросу каждый депутат должен голосовать так, как ему велит совесть, или в соответствии с позицией своей политической партии».

Координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков, руководитель фракции либерал-демократов в Собрании отчасти солидарен с Артуром Гайдуком. Однако он отметил, что перед голосованием по бюджету следует руководствоваться не позицией федеральной партии, а реальными цифрами, представленными в проекте.

«Я считаю, что оппозиция не должна ни всегда поддерживать, ни всегда не поддерживать бюджет. В первую очередь оппозиция должна подходить к рассмотрению бюджета здраво и хладнокровно и принимать своё решение, исходя не из распоряжений руководства партии или каких-то политических моментов, чтобы получить максимальную политическую выгоду. Оппозиция должна подходить к вопросу рассмотрения бюджета, исходя из конкретных цифр, а главное — из конкретных реалий, в какой сейчас ситуации находится страна, что у нас происходит с федеральным бюджетом и какие перспективы нас ожидают».

А вот депутат Заксобрания Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Новые люди» Игорь Романов солидарен с Натальей Тудаковой. Он отметил, что в непростых условиях проект бюджета необходимо поддерживать.

«Бюджет у нас формируется в непростой ситуации, как сегодня неоднократно говорили и коллеги из оппозиции, и партии "Единая Россия". В данном случае на федеральном уровне бюджет в непростой ситуации поддержан. Поэтому и региональный бюджет мы тоже поддерживаем».

Сегодня мнения спикеров разделились: одни полагают, что в непростых условиях необходимо консолидироваться и поддерживать проект бюджета ради стабильности региона, тогда как другие настаивают на праве депутатов опираться на собственные убеждения и критически оценивать любой предложенный на голосование законопроект, а не слепо следовать федеральным директивам.

Александра Мошина