Два новых законопроекта рассмотрели на пленарном заседании Государственной Думы. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Антон Мороз в своём канале Max.

Фото здесь и далее: Антон Мороз/ канал Мах

Депутаты приняли закон о проведении эксперимента на территории Московской области, направленного на упорядочение строительства индивидуальных домов.

«Теперь собственники земельных участков под ИЖС будут автоматически и бесплатно получать градостроительный план земельного участка – и строить дом в соответствии с заданными в нём требованиями. Понятные и заранее известные правила вместо бюрократической волокиты. Тема для меня как строителя принципиальная: убеждён, качественное и законное строительство должно быть нормой. Такой опыт важно тиражировать, в том числе на Псковскую область», - отметил Антон Мороз.

Помимо этого, в первом чтении поддержали законопроект об обязательной плате за внесение сведений о поверке приборов в государственный реестр ФГИС «Аршин».

«Оплачивать услугу будут аккредитованные компании и индивидуальные предприниматели, проводящие поверку, – обычных граждан и владельцев бытовых счётчиков от сбора и регистрации данных освободят. При этом для отечественных и советских приборов – базовый коэффициент, а для зарубежных – в четыре раза выше. Это осознанная ставка на поддержку российского приборостроения и импортозамещение», - объяснил депутат.