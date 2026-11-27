Соглашение о межпарламентском сотрудничестве между Законодательным Собранием Псковской области и Собранием депутатов Ненецкого автономного округа подписано в Нарьян-Маре в рамках конференции парламентской ассоциации Северо-Запада России. Об этом сообщили в пресс-службе псковского Заксобрания.
Фотографии: Законодательное Собрание Псковской области / ВК
Подписи под документом поставили председатель Собрания депутатов Ненецкого автономного округа Александр Чурсанов и председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин.
«Подписанные соглашения - это не формальность, а реальный инструмент. Мы сможем быстрее находить решения для схожих проблем, перенимать эффективные практики и совместно продвигать инициативы, значимые для жителей наших регионов», - подчеркнул Борис Елкин.