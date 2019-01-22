В Пскове женщина подозревается в применении насилия в отношении представителя власти

Местами до -18 градусов похолодает в Псковской области в Татьянин день

Путин поддержал предложение об использовании возможностей избиркомов при проведении переписи населения в 2020 году

В исправительной колонии Середки освоили новый вид ящичной тары

15 лифтов в двух домах Пскова планируют отремонтировать в 2019 году

«Единая Россия» держит вопрос с переходом на новую систему по обращению с ТКО на особом контроле - Геннадий Григорьев