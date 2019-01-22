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24.01.2019, 21:013 Бывший замминистра энергетики задержан по подозрению в мошенничестве 24.01.2019, 20:367 На отсутствие возможности заготовки дров пожаловались новосельцы Александру Котову 24.01.2019, 20:267 Трассу Р-23 на некоторых участках в Псковской области сделают четырехполосной 24.01.2019, 19:5015 Спикер Госдумы предложил тестировать чиновников на эмпатию
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