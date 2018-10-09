Общество

Псковичи старше 14 лет, желающие стать волонтерами Ганзы-2019, приглашаются на организационное собрание

5 сентября 2018 года руководители Муниципального образования «Город Псков» и Псковского филиала РМАТ подписали Соглашение о сотрудничестве в подготовке и проведении 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в городе Пскове. На базе Псковского филиала РМАТ будут подготовлены волонтёры по трём направлениям:

- Группа А: Волонтёры, сопровождающие официальные делегации;

- Группа B: Волонтёры, обеспечивающие коммуникацию (перевод) при работе Ганзейского презентационного рынка;

- Группа С: Волонтёры, обеспечивающие проведение краткосрочных экскурсий.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей координатор подготовки волонтёров от Псковского филиала РМАТ Юлия Никифорова, в работе будут активно задействованы студенты ВУЗа - в сетке их занятий даже появятся отдельные занятия, связанные с подготовкой к волонтерской работе. Вместе с тем, для обеспечения максимальной потребности мероприятий Ганзы в помощниках, часть волонтеров (порядка 60 человек) будет набрана из числа псковичей. Главное требование к претендентам - возраст старше 14 лет. Знание английского или немецкого языка, а также основных событий псковской истории будет преимуществом.

Юлия Никифорова

Чтобы стать активным участником международного события, необходимо заполнить регистрационную форму на сайте Псковского филиала РМАТ www.rmat.pskov.ru (кнопка «Ганза-2019»).

Что даст вам статус волонтера Ганзы-2019? Во-первых, незабываемые знакомства и массу общения с интересными людьми. Во-вторых, вы сможете улучшить свои знания в иностранных языках. В-третьих, вы наработаете себе достойную репутацию и сможете получить положительные рекомендации от организаторов. Занятия будут проводиться вечером, раз в неделю, продолжительность - 2 часа.

Организационное собрание волонтеров состоится 22 октября в 18.00 по адресу: Псков, ул. Гагарина д.4.