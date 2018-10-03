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Общество

Бюджетам регионов добавят 500 млрд рублей на реализацию нацпроектов

08.10.2018 07:58|ПсковКомментариев: 0

Полтриллиона рублей добавят к запланированной сумме в 1,6 трлн, предназначенной для регионов. Дополнительные средства пойдут на социальные расходы и окружающую среду. Об этом говорится в проекте федерального бюджета страны с которым ознакомились «Известия».

Большая часть из 2,1 трлн рублей пойдет на дотации для регионов на пенсионные и социальные выплаты, почти полтриллиона будут израсходованы на создание рабочих мест и 700 млрд рублей могут пойти на реализацию нацпроектов, что позволит многим субъектам федерации совершить экономический рывок.

Эксперты отмечают, что большая их часть нацпроектов до сих пор не утверждена, поэтому пока нет понимания, сколько денег они потребуют.

Источник: Псковская Лента Новостей
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