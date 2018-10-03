Общество

В великолукской деревне Поречье закрыли единственную аптеку

В деревне Поречье Великолукского района 1 октября закрыли единственный аптечный пункт. Об этом местные жители сообщили губернатору Псковской области на сайте ведерников рф.

Со слов граждан, сначала аптеку перевели из здания, в котором она находилась не один десяток лет, в помещение магазина, а затем и во все закрыли.

«Что же это за издевательство над людьми не только данной деревни, но и близлежащих деревень! Теперь даже за самыми банальными лекарствами (цитрамон, перекись водорода, активированный уголь и многое другое), не говоря уже о чем-то дорогом, необходимо ехать в Великие Луки (а это почти 30 км), билет на автобусе туда и обратно обходится в 200 руб. Интересно послушать мнение тех, кто принимал данное решение!» - сообщают в своем письме обеспокоенные жители деревни.



Ответственным за решение этой проблемы назначен глава Великолукского района Сергей Петров.