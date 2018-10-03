Общество

Мастер Островских теплосетей фиктивно устроил на работу знакомого и 1,5 года получал за него зарплату

Мастер МУП «Островские теплосети» Островского района признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения) и ч.1 ст.327 УК РФ (поделка иного официального документа, предоставляющего права, в целях его использования).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в суде установлено, что мастер предприятия, введя в заблуждение своего знакомого, фиктивно трудоустроил его в котельную на должность машиниста (кочегара) 2 разряда, заверив, что фактически будет выполнять за него обязанности кочегара и получать заработную плату, пообещав, что знакомому будет засчитываться стаж работы.

На протяжении более полутора лет мастер составлял табели учета рабочего времени, указывая в них ложные сведения о фактическом осуществлении трудовой деятельности его знакомым. При этом получал за него заработную плату, чем причинил материальный ущерб МУП «Островские теплосети» на сумму свыше 210 тысяч рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей, а также удовлетворил гражданский иск Островского межрайонного прокурора, взыскав с работника в возмещение материального ущерба в пользу предприятия более 190 тысяч рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.