Общество

К исправительным работам приговорили жителя Новосокольников за неуплату алиментов

Приговором мирового судьи судебного участка № 10 Новосокольнического района 37-летний житель города Новосокольники признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, если это деяние совершено неоднократно). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что мужчина, будучи подвергнутым административному наказанию за неуплату без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, в период с июня 2017 года по июль 2018 года, проживая в г.Новосокольники, без уважительных причин и в нарушение решения суда, ежемесячно алименты не платил, также не принимал меры к трудоустройству, то есть умышленно уклонялся от обязанности содержать своего ребенка.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 9 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы осужденного в доход государства 5%.