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В опочецкой деревне Камено освятили крест, который украсит центральный купол восстанавливаемой церкви

В опочецкой деревне Камено освятили крест, который украсит центральный купол восстанавливаемой церкви иконы Божией Матери «Знамение». Как сообщается в группе «Градъ Опочка» в социальной сети «ВКонтакте», служба в храме состоялась 7 октября.

Реставрация руинированного храма началась в 2013 году по инициативе местных жителей и была поддержана настоятелем храма Преображения Господня г. Опочка протоиереем Николаем Ильницким.

Напомним, что история Каменского храма своими корнями уходит в далекое прошлое и своим возникновением обязана чудотворной иконе «Знаменской» Божией Матери, явленной на берегу озера Камено в 1420 году в связи с набегом литовского князя Витовта на псковские земли. По сохранившимся источникам известно, что деревянный храм Пресвятой Владычицы и Приснодевы Марии в честь славного ее «Знамения» был построен на этом месте в 1674 году, но возможно и ранее. В храме находилась главная святыня - икона «Знаменской» Божией Матери, слава о которой сохранялась на протяжении веков. В 1873 году вследствие обветшания и малой вместительности рядом с деревянным храмом был выстроен каменный.

Храм был закрыт на завершающем этапе коллективизации в 1934 году. Закрытие сопровождалось снятием колоколов и варварским разрушением красивой колокольни. Под стоны и слезы местных жителей «воинствующие безбожники» сжигали в костре иконы, книги, разбивали церковную утварь. Несколько икон жителями были спасены, в том числе и «Знаменская» Божия Матерь, но где она находится, до сих пор не известно. Одновременно с разрушением и разграблением храма был арестован и священник Василий Лавров и вместе с семьей выслан в Северный край.

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В середине 1930-х годов здание каменного Знаменского храма использовалось местными властями под склад колхозного зерна, а затем брошенное, интенсивно разрушалось. Деревянный храм, простоявший почти три столетия, в 1943 году был сожжен немецко-фашистскими оккупантами и до нашего времени не сохранился.