Общество

Работодателей обяжут вести учет синяков и ссадин сотрудников

В Минтруде разработали поправки в Трудовой кодекс, в соответствии с которыми работодателей обяжут вести учет синяков, ссадин и других микротравм сотрудников. Об этом сообщили в понедельник «Известия» со ссылкой на Минтруд.

Согласно тексту законопроекта, «под микроповреждениями (микротравмами) понимаются ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких тканей, поверхностные раны и другие повреждения», которые не повлекли «расстройства здоровья» и не привели к уходу на больничный.

Согласно статистике Минтруда, количество несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями сократилось за последние 10 лет в 2,3 раза. В 2017 году было зарегистрировано 1595 чрезвычайных происшествий с летальным исходом.