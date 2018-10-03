Общество

Псковичка полностью расплатилась с долгами мужа

Около 400 тысяч рублей задолженности оплатила за своего мужа жительница Псковского района, чтобы снять запрет на проведение регистрационных действий с земельного участка.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, на исполнении у судебного пристава-исполнителя ОСП Псковского района в отношении должника В. находилось 11 исполнительных производств. Гражданин В. задолжал и перед физическим лицом и перед налоговой и перед банком. Имелся даже штраф за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Общая сумма всех задолженностей составляла 378 тысяч 767 рублей.

Судебные решения и постановления уполномоченных органов должник не выполнял, на вызовы судебного пристава-исполнителя не реагировал. С начала 2017 года, когда было возбуждено первое исполнительное производство проплат В. не совершал.

В ходе работы над исполнительным производством было установлено, что в собственности у В. находится земельный участок, с находящимся на нём зданием, баней и гаражом. На это имущество судебным приставом-исполнителем был наложен запрет на совершение каких-либо регистрационных действий.

В конце сентября 2018 года на приём к судебному приставу-исполнителю пришла супруга должника В. Необходимо было срочно снять запрет на регистрационные действия с земельного участка, т. к. данный участок готовился к продаже. Для снятия данного запрета супруга должника полностью оплатила все его задолженности в размере 378 тысяч рублей.

В настоящее время все ограничения и запреты сняты. После перечисления денежных средств взыскателям, исполнительные производства будут окончены фактическим исполнением.