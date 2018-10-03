Общество

Почти 300 жителей города Пскова и Псковского района получили консультации по телефону с использованием кодового слова

Управление Пенсионного фонда в городе Пскове и Псковском районе продолжают консультировать граждан по телефону с использованием кодового слова, которое дает возможность получать конфиденциальную информацию.

Напомним, по телефону «горячей линии» все желающие могут получить консультацию специалиста ПФР по общим вопросам пенсионного законодательства. По частным вопросам, касающимся персональных данных человека, нужно обращаться за консультацией непосредственно в управление ПФР, либо задавать вопрос через он-лайн приемную ПФР.

Тем же, кто оформил в Пенсионном фонде данные о своем кодовом слове, достаточно позвонить по телефону Горячей линии назвать идентификационные данные и свое кодовое слово и получить любую консультацию по реализации пенсионного законодательства, включая использование своих персональных данных.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Пенсионного фонда РФ в Пскове и Псковском районе, каждый гражданин, получатель пенсии и других социальных выплат, может обратиться в клиентскую службу ПФР по месту жительства и заполнить заявление «о согласии на предоставление территориальным органом ПФР информации о пенсионном (социальном) обеспечении посредством телефонной связи по материалам выплатного дела». Там же он получит памятку с номером телефона, по которому в дальнейшем сможет получать информацию.

В городе Пскове и Псковском районе принято 526 заявлений с указанием кодового слова, подробную консультацию по телефону получил 391 человек.

Данная форма консультирования полезна жителям отдаленных сел и деревень. Им не нужно ехать на прием в Пенсионный фонд или ждать приезда мобильной клиентской службы. Достаточно просто позвонить по телефону «горячей линии», назвать кодовое слово и получить ответ на интересующий вопрос.