Общество

Более трех тысяч псковских пенсионеров пройдут обучение в Университете третьего возраста

В Пскове в актовом зале регионального отделения Пенсионного фонда РФ прошло первое организационное занятие в Университете третьего возраста. В мероприятии приняли участие координатор федерального проекта «Старшее поколение», управляющий региональным отделением ПФР Наталья Мельникова, председатель регионального отделения Союза пенсионеров России Елена Косенкова, руководитель университета Светлана Мельничук, представители организаций-партнеров, преподаватели и слушатели университета.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения ПФР, вначале занятия Елена Косенкова пожелала слушателям, чтобы все приобретенные знания и умения пригодились им в жизни, и отметила, что учиться никогда не поздно, но для того, чтобы все постигать, нужно много сил и хорошее здоровье. «А потому на продление активного долголетия и нацелены все социальные проекты, которые сегодня реализуются в нашей области и в рамках проекта «Старшее поколение» и в рамках работы Университета третьего возраста», - пояснила Елена Косенкова.

Наталья Мельникова выразила благодарность членам правления регионального отделения Союза пенсионеров, руководителям факультетов, волонтерам и слушателям Университета за их уверенную гражданскую позицию и работу по пропаганде активного образа жизни среди пожилых псковичей.

«Вот уже 11 лет Университет третьего возраста объединяет самых активных, неравнодушных и креативных пожилых людей в нашей области. Сегодня он по праву может гордиться результатами своей работы, своими студентами, налаженными связями, новыми проектами», - сказала она и пожелала университету дальнейшего развития, а его слушателям крепкого здоровья, благополучия и активного долголетия. Особенность этого учебного года в том, что мы начинаем реализацию проекта «Университет серебряного возраста - дорога к долголетию "80+", - рассказала руководитель Университета Светлана Мельничук. - Особый уклон здесь сделан на геронтологию. Практически все факультеты, так или иначе, вовлечены в проект. Мы заключили Соглашение о сотрудничестве с псковским Центром профилактики здоровья и все, что они предлагают для пожилых, будем обязательно использовать. Кроме того, запланировано множество спортивно-оздоровительных мероприятий. В их проведении задействованы площадки пятнадцати муниципалитетов (спортивные залы, стадионы и т.д.), но принимать участие в них будут пожилые люди со всех районах области».

Напомним, что Университет третьего возраста был создан в 2007 году. Его просветительские программы нацелены на повышение качества жизни пенсионеров, формирования активной позиции, вовлечение пожилых людей в общественную жизнь региона и продление активного долголетия.

Отметим, что Университет не остается в стороне от вовлечения людей пожилого возраста разных национальностей в активный образ жизни. В настоящее время во всех районах области функционируют 12 факультетов. В числе которых «Правоведение», «Искусствоведение», «Исторический», «История религии», «Домашняя академия», «Информационные технологии», «Музей для Университета», «Здоровье и долголетие», «Домашняя академия - Сад, огород и ландшафтный дизайн», «Иностранные языки».

Работа Университета базируется на прочных партнерских связях, которые региональное отделение ООО «Союз пенсионеров России» установило с администрацией Псковской области и муниципальных образований, региональным отделением ПФР, Государственным университетом, областной универсальной научной библиотекой и другими организациями.

Планируется, что всего по области в этом учебном году обучение в университете пройдут более трех тысяч пенсионеров.