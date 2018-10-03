Общество

Инженер-проектировщик в Пскове в среднем получает 39 тысяч рублей

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты инженеров-проектировщиков в 70 крупнейших городах России. В этот список попал и Псков.

Так, по данным Superjob, инженер-проектировщик в этом городе в среднем получает 39 000 рублей, когда его московский коллега может рассчитывать в среднем на заработок в 70 000 рублей в месяц. Ниже зарплата у представителя этой профессии из Пскова и по сравнению с Ленинградской областью, где аналогичный специалист получает 48 000 рублей.

Доход подобного работника в Нижнем Новгороде и Смоленске - 39 000 рублей, в Твери - 43 000 рублей.