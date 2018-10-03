Управляющему группой магазинов в Пскове предлагают зарплату в 80 тысяч рублей

В октябре на самую высокую оплату труда в Псковской области - от 80 000 рублей - может претендовать управляющий группой магазинов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании HeadHunter по Северо-Западу.
В 60% вакансий на hh.ru зарплатное предложение в Псковской области начиналось от 30 тысяч рублей. Среднестатистические ожидания по заработной плате у соискателей равны 25 тысяч рублей.
Аналитики HeadHunter по Северо-Западу проанализировали 1 448 вакансий, созданных на портале hh.ru работодателями в Псковской области с 1 по 30 сентября 2018 года, и подвели итоги прошедшего месяца на рынке труда.
Топ-5 актуальных вакансий с самой большой зарплатой в Псковской области в октябре:
|
Должность
|
Отрасль
|
Размер предлагаемой заработной платы
|
Розничная торговля
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От 80 000 руб.
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Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг
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От 75 000 руб.
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Телекоммуникации, связь
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От 60 000 руб.
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Ведущий специалист по досудебному розыску и изъятию имущества
|
Финансовый сектор
|
От 60 000 руб.
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Лесная промышленность, деревообработка
|
От 60 000 руб.
*При составлении рейтинга не учитывались вакансии без указания размера заработных плат.