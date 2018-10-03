Общество

Управляющему группой магазинов в Пскове предлагают зарплату в 80 тысяч рублей

В октябре на самую высокую оплату труда в Псковской области - от 80 000 рублей - может претендовать управляющий группой магазинов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании HeadHunter по Северо-Западу.

В 60% вакансий на hh.ru зарплатное предложение в Псковской области начиналось от 30 тысяч рублей. Среднестатистические ожидания по заработной плате у соискателей равны 25 тысяч рублей.

Аналитики HeadHunter по Северо-Западу проанализировали 1 448 вакансий, созданных на портале hh.ru работодателями в Псковской области с 1 по 30 сентября 2018 года, и подвели итоги прошедшего месяца на рынке труда.

Топ-5 актуальных вакансий с самой большой зарплатой в Псковской области в октябре:

*При составлении рейтинга не учитывались вакансии без указания размера заработных плат.