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Аквапарк «Акваполис» объявляет набор в группу для занятий «Мой малыш»

Аквапарк «Акваполис» объявляет набор в группу для занятий «Мой малыш».

«Мой Малыш» - это специально разработанный игровой комплекс упражнений, направленный на развитие плавательных способностей малышей в возрасте от 7 месяцев до 4-х лет.

Предварительное расписание занятий: понедельник и среда в 18.30.

Кроме этого, оздоровительный эффект от акваигр испытают на себе и занимающиеся с малышами родители.

Ни для кого не секрет, что:

плавание является естественным средством массажа кожи и мышц;

активные плавательные движения укрепят мышечную и сердечно-сосудистую системы, интенсивно растущего детского организма;

выполнение различных дыхательных упражнений поможет развить дыхательный аппарат (дыхание у маленьких детей частое и поверхностное, что объясняется большой потребностью организма в кислороде и в связи с этим - напря женной работой дыхательной системы);

совместные (с родителями) акваигры способствуют гармоничной психоэмоциональной адаптации к водной среде.

Стоимость - 500 рублей.

Запись по телефону 8 (953) 232-14-09.