Аквапарк «Акваполис» объявляет набор в группу для занятий «Мой малыш».
«Мой Малыш» - это специально разработанный игровой комплекс упражнений, направленный на развитие плавательных способностей малышей в возрасте от 7 месяцев до 4-х лет.
Предварительное расписание занятий: понедельник и среда в 18.30.
Кроме этого, оздоровительный эффект от акваигр испытают на себе и занимающиеся с малышами родители.
Ни для кого не секрет, что:
- плавание является естественным средством массажа кожи и мышц;
- активные плавательные движения укрепят мышечную и сердечно-сосудистую системы, интенсивно растущего детского организма;
- выполнение различных дыхательных упражнений поможет развить дыхательный аппарат (дыхание у маленьких детей частое и поверхностное, что объясняется большой потребностью организма в кислороде и в связи с этим - напря женной работой дыхательной системы);
- совместные (с родителями) акваигры способствуют гармоничной психоэмоциональной адаптации к водной среде.
Стоимость - 500 рублей.
Запись по телефону 8 (953) 232-14-09.