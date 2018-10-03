Общество

Опочанка пожаловалась на едкий запах от цеха по производству тротуарной плитки

Опочанка пожаловалась на едкий запах от цеха по производству тротуарной плитки. Соответствующее обращение опубликовано на сайте губернатора Псковской области ведерников.рф.

«После открытия цеха по производству тротуарной плитки в нашем микрорайоне невозможно дышать из-за едкого запаха. Улица Строителей в городе Опочка находится в 100 метрах от этого цеха. Лично я вынуждена постоянно принимать лекарства от аллергии», - отметила местная жительница.

«Задавали вопрос главе администрации Ильину, на что он ответил, что цех закрывается. Но он только расширяется. Строят второй этаж. Хотелось бы узнать, кто то вообще следит за тем, какая химия выбрасывается в атмосферу, что невозможно дышать от едкого запаха. Надеюсь, соответствующие органы проверят этот цех и дадут ответ жителям улицы Строителей - травят нас или еще поживем», - написала опочанка.

Глава Опочецкого района Юрий Ильин в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил, что письменных обращений в администрацию муниципалитета по поводу токсичных веществ от цеха по производству тротуарной плитки не было. В то же время реакция на жалобу местных жителей на губернаторский сайт со стороны районных властей последует. «Мы обратимся в Роспотребнадзор», - пояснил он.