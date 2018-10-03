Общество

Профсоюзный пикет «Одна страна – одна зарплата!» пройдет сегодня в Пскове

Сегодня, 8 октября, в Пскове в сквере имени 60-летия Октября на «Четырех углах» состоится профсоюзный пикет, главным лозунгом которого станет «Одна страна – одна зарплата».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, пикет будет проводиться с 14.00 до 18.00, наибольшее количество участников ожидается с 16.00 до 17.00. Пикет проводиться в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд». Профсоюзные активисты намерены потребовать изменения финансовой политики правительства РФ в пользу дотационных регионов с целью выравнивания обеспечения заработной платы за одинаковый труд в разных регионах (за исключением регионов Крайнего Севера и Дальнего Востока в связи с тяжелыми условиями труда). Также они намерены выразить протест против повышения пенсионного возраста и потребовать отмены этого решения.

Акция состоится под лозунгами: «Одна страна – одна зарплата!», «Требуем изменить финансовую политику правительства в пользу дотационных регионов!», «Нет повышению пенсионного возраста!», «Финансово-экономический блок Правительства – в отставку!».