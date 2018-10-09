Общество

«Лесной оазис»: Счастье в мелочах

Если вы устали от городской суеты, хотели бы отвлечься от повседневных забот и душевно провести время с семьей, друзьями или коллегами, лучшего места, чем гостевая усадьба «Лесной оазис», вам не найти.

«Лесной оазис» расположен в одном из живописных мест Псковской области, на берегу Лутовского озера, в 38 километрах от Пскова. Усадьба с комплексом строений находится в сосновом бору, откуда открывается великолепный вид на зеркальную водную гладь. Свободный выход к берегу озера дает возможность гостям в полной мере насладиться лесными пейзажами. Здесь каждая мелочь радует глаз и дарит ощущение счастья, умиротворения и гармонии.

В «Лесном оазисе» располагаются уютные гостевые коттеджи в деревенском стиле, беседки, оборудованные мангальными зонами, детская и волейбольная площадки, бильярд, караоке. Для проведения незабываемых торжеств «Лесной оазис» предлагает арендовать «Банкетный дом» с крытой террасой.

Любители легкого пара и русских традиций смогут посетить бани. Они располагаются на берегу озера и топятся на березовых дровах. На въезде на территорию «Лесного оазиса» отведено место для автопарковки. Кроме того, гостям усадьбы предоставляется возможность бесплатно покататься на лодках по озеру.

«Лесной оазис» идеально подходит для желающих отдохнуть вдали от многолюдья туристических баз, прогуляться по лесу и ощутить единение с природой. Чистота лесного воздуха, пробуждение под пение птиц, прекрасный вид из каждого окошка, и радушный прием будут манить вас в эти места снова и снова.

Телефон: +7-921-506-20-20

Сайт: http://lesnoy-oazis.ru

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