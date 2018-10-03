Общество

Псковские школьники стали свидетелями задержания вооруженных преступников

Сегодня, в День специальных отрядов быстрого реагирования Росгвардии, в Пскове состоялось торжественное построение личного состава подразделения и прошел «Урок мужества» для юных псковичей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Выступая перед собравшимися, врио начальника Управления Росгвардии по Псковской области полковник Руслан Велиев отметил, что сотрудники СОБР - это профессионалы своего дела, и каждый из них способен мгновенно принять единственное правильное решение в любой экстремальной ситуации.

Особо отличившиеся сотрудники спецподразделения были отмечены ведомственными наградами, грамотами и благодарностями.

После торжественной части, сотрудники СОБР провели «Урок мужества» для учащихся Естественно-математического лицея № 20.

Офицеры рассказали школьникам о задачах, которые решает специальный отряд быстрого реагирования. Ребятам продемонстрировали фильм о сотрудниках СОБР.

Затем перед ними развернулась картина настоящего задержания вооруженных преступников. Учащиеся с неподдельным интересом наблюдали за действиями бойцов отряда, которые смоделировали ситуацию освобождения заложников.

После показательных выступлений все желающие смогли не просто посмотреть на оружие, которое используют бойцы спецподразделения, но и подержать в руках все представленные образцы.

Следует отметить, что подобные мероприятия проводятся регулярно и стали традиционными как для сотрудников СОБР, так и для представителей учебных заведений Пскова и области.