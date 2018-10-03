Общество

Вопрос повышения окладов псковских бюджетников рассмотрят после получения контрольных цифр из федерального бюджета

Заместитель губернатора Псковской области – начальник Государственного финансового управления Татьяна Баринова ответила на обращение Псковского областного совета профсоюзов о повышении должностных окладов работников бюджетной сферы региона в связи с увеличением минимального размера оплаты труда. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, по информации вице-губернатора, в консолидированном бюджете Псковской области в 2018 году дотация на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели и дотация на сбалансированность в связи с повышением минимального размера оплаты труда из федерального бюджета Псковской области распределены на 2018 год в сумме 1 млрд 570,8 млн рублей в полном объеме.

Дополнительные доходные источники для повышения должностных окладов более чем на 4 процента в консолидированном бюджете Псковской области отсутствуют.

На сегодня правительством РФ не определены целевые индикаторы дальнейшего роста оплаты труда работников бюджетной сферы в 2019 году. В связи с этим вопрос повышения размеров должностных окладов работников бюджетной сферы с 1 января 2019 года будет рассмотрен при формировании проекта закона псковской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» после получения контрольных цифр по дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и дотации на сбалансированность из федерального бюджета на 2019-2021 года. Вопрос повышения должностных окладов работников бюджетной сферы псковской области остается на контроле.