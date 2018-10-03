Общество

Депутаты рассмотрят законопроект об особо охраняемых природных территориях Псковской области

На рассмотрении в Псковском областном Собрании депутатов находится проект закона «Об отдельных вопросах в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий в Псковской области».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, законопроект, разработанный государственным комитетом по природопользованию и охране окружающей среды, определяет полномочия органов государственной власти в отношении особо охраняемых природных территорий.

Законопроект содержит статьи, регулирующие вопросы создания особо охраняемых природных территорий регионального значения и установление охранной зоны памятника природы. Так, согласно тексту документа инициаторами создания особо охраняемой природной территории регионального значения могут быть федеральные органы государственной власти, органы государственной власти области, органы местного самоуправления, общественные и научные организации.

Также в проекте закона прописаны условия изменения границ либо полного прекращения существования особо охраняемой природной территории и охранной зоны памятника природы.

Добавим, региональная сеть особо охраняемых территорий представлена 11 государственными природными зоологическими заказниками и 17 памятниками природы.