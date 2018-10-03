500 тысяч рублей заплатит житель Псковской области за незаконную добычу рыбы

Вступил в законную силу приговор Гдовского районного суда в отношении жителя Псковской области, совершившего незаконный вылов водных биологических ресурсов, причинивший особо крупный ущерб. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.
По материалам уголовного дела суд установил, что в апреле текущего года осужденный в акватории Чудского озера разместил 19 рыболовных мелкочастиковых заколов. Позже, в бочках двух заколов он обнаружил рыбу пород судак и лещ.
Достоверно зная, что добыча рыбы данных пород в тот период времени всеми орудиями лова запрещена, мужчина решил совершить их незаконную добычу.
Вернувшись на причал с выловленной рыбой, в процессе разгрузки улова, злоумышленника задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области с поличным.
В общей сложности вес незаконно добытой рыбы составил более
В соответствии с российским законодательством причиненный ущерб является особо крупным, поскольку превышает 250 тысяч рублей.
Осужденный полностью согласился с предъявленным ему обвинением, признал вину и раскаялся в содеянном. Он активно способствовал раскрытию и расследованию преступления и полностью возместил причиненный имущественный ущерб.
Данные обстоятельства суд учел в качестве смягчающих, признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов), и назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. Незаконно добытая им рыба решением суда обращена в доход государства, а мелкочастиковые заколы конфискованы.