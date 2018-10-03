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Великолукский врач-эпидемиолог: Грипп - это очень серьезное заболевание, его не надо недооценивать

О подготовке к предстоящему эпидсезону рассказала врач-эпидемиолог великолукской межрайонной больницы Татьяна Жученко.

По ее словам, больница готова к приему пациентов: есть необходимые лекарственные препараты, 18 аппаратов искусственной вентиляции легких, 17 инфекционных коек для госпитализации тяжелых больных и 40 резервных коек на базе стационара Великолукского района. Но, отметила Т. Жученко, самым действенным способом предупредить заболеваемость гриппом остается вакцинация, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации г. Великие Луки.

В настоящее время прививочные мероприятия идут полным ходом. Как рассказала врач-эпидемиолог, активно прививаются медицинские работники, здесь план выполнен с превышением, охотно вакцинируются представители сферы образования. Среди производственных предприятий она выделила великолукский мясокомбинат, где привились 3111 человек, неплохие показатели у заводов «Силовые машины-Реостат», «Лесхозмаш». Татьяна Жученко призвала руководителей других предприятий последовать их примеру и так же активно прививать работников. Ведь у непривитых людей грипп зачастую протекает в тяжелой форме, вызывает осложнения, которые в итоге могут привести даже к летальному исходу.

Делать прививку лучше за 2-3 недели до подъема сезонной заболеваемости, чтобы организм успел адаптироваться и достойно встретить атаку вирусов. В момент самой болезни делать прививку нельзя: как пояснила Т. Жученко, в случае, если человек уже заболел, прививка его не защитит, а ослабленный иммунитет не справится с болезнью. Что касается самой вакцины, то, подчеркнула эпидемиолог, в этом эпидсезоне не выявлено ни одного осложнения после прививки ни у детей, ни у взрослых. Вакцинация производится хорошо себя зарекомендовавшим отечественным препаратом «Совигрипп».

Все желающие могут сделать прививку абсолютно бесплатно, достаточно взять с собой паспорт и медицинский полис и посетить поликлинику № 1. Кроме того, отметила Татьяна Жученко, великолучане с энтузиазмом встретили выездную вакцинацию: на прошлой неделе передвижной комплекс работал у ДК ЛК в районе центрального рынка и у ТЦ «Апельсин». Возможностью сделать прививку без очередей и проволочек воспользовались многие великолучане, поэтому планируется повторить такие выезды.

В качестве других мер профилактики Т. Жученко порекомендовала пользоваться индивидуальной маской в местах массового скопления людей, мыть руки после посещения общественного транспорта и общественных мест, добавить в рацион свежие фрукты и овощи, по консультации с врачом при желании использовать иммуномодуляторы. Но самым действенным средством профилактики, еще раз подчеркнула она, является прививка.

«Грипп - это очень серьезное заболевание, его не надо недооценивать», - отметила эпидемиолог, призвав сделать прививки до наступления холодов, чтобы встретить и провести эпидсезон в добром здоровье.