Общество

Псковские таможенники готовятся к участию в конкурсе профессионального мастерства

11 октября в Санкт-Петербурге стартует второй этап конкурса профессионального мастерства должностных лиц таможенных органов Северо-Западного таможенного управления. Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор Псковской таможни Наталья Князева, специалисты Псковской таможни примут участие во всех номинациях конкурса. Теоретические и практические части второго этапа конкурса пройдут на базе Санкт-Петербургского имени В.Б.Бобкова филиала Российской таможенной академии и Северо-Западного таможенного управления.

Второй этап конкурса определит победителей в номинациях: «Лучший специалист по применению форм фактического таможенного контроля», «Лучший оператор инспекционно-досмотрового комплекса», «Лучший специалист в области определения и контроля таможенной стоимости», «Лучший специалист подразделений таможенного контроля», «Лучший специалист в области административных расследований», «Лучший специалист таможенного контроля после выпуска товаров», «Лучший специалист в области классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС», «Лучший водитель», и «Лучший специалист правового подразделения».

Псковскую таможню будут представлять победители первого этапа конкурса, прошедшего в Псковской таможне, среди них - должностные лица таможенного поста МАПП Шумилкино, Псковского таможенного поста и отделов таможни.

«Конкурс профессионального мастерства дает возможность должностным лицам не только посоревноваться в теоретической подготовленности и практических навыках, умениях, но и является хорошим стартом для развития своей профессиональной карьеры. Этот ежегодный конкурс в канун нашего профессионального праздника дает импульс к осмыслению своего опыта, предоставляет шанс поделиться своими знаниями с коллегами и подчеркнуть важность и сложность профессии таможенника. Желая удачи коллегам, мы будем болеть за них всем нашим коллективом», - отметила исполняющая обязанности заместителя начальника таможни Юлия Петрова.