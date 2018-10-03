Общество

Молодых псковичей приглашают принять участие в конкурсе буктрейлеров «Больше книг»

Молодежный парламент при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации начал реализацию масштабного федерального проекта «Больше книг», направленного на популяризацию чтения среди детей и молодежи. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов, в рамках проекта по созданию большой электронной библиотеки, доступ к которой будет осуществляться с интернет-сайта и мобильных приложений, проводится всероссийский конкурс буктрейлеров.

Молодым людям в возрасте от 14 до 35 лет предлагается прислать видеозапись либо публикацию в социальной сети Instagram, в которой в любой форме (художественная постановка, слайд-шоу с иллюстрациями, текстовый ряд) рассказывается о какой-либо книге.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте проекта Молодёжного парламента при Государственной Думе «Больше книг» (www.большекниг.рф) и направить в адрес организационного комитета конкурса заявку по адресу: mail@большекниг.рф с пометкой «Конкурс «Больше книг». При направлении заявки необходимо разместить ссылку на видеозапись буктрейлера, букстори, загруженную на видеосервер YouTube.

Заявки и конкурсные работы принимаются до 00.00 часов (мск) 26 октября 2018 года.

Более подробную информацию о порядке проведения Конкурса, критериях отбора, требованиям к конкурсным работам, порядок определения победителей и форму заявки можно посмотреть в Положении о Всероссийском конкурсе буктрейлеров «Больше книг».